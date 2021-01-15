В Новомосковске наказали «торопыжку» на маршрутке

Стоп-кадр из видео.

Один из жителей Новомосковска Тульской области опубликовал в социальной сети видео, снятое регистратором автомобиля. На кадрах видно, как водитель маршрутного микроавтобуса с пассажирами нарушает правила дорожного движения и выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора.