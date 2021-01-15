новости
новости
Регистрация
В Новомосковске наказали «торопыжку» на маршрутке
Стоп-кадр из видео.

В Новомосковске наказали «торопыжку» на маршрутке

Водителя оштрафовали за грубое нарушение ПДД.

Один из жителей Новомосковска Тульской области опубликовал в социальной сети видео, снятое регистратором автомобиля. На кадрах видно, как водитель маршрутного микроавтобуса с пассажирами нарушает правила дорожного движения и выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
 
«Видеозапись была размещена в интернет-пабликах. Происшествие зафиксировано в среду днем на одном из перекрестков в центре города. На 46-летнего водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в размере 1 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
нарушение ПДДгибдддпс
Место
ТулаТульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В новогодние праздники тульские абоненты «Ростелекома» совершили около двух миллионов телефонных звонков
В новогодние праздники тульские абоненты «Ростелекома» совершили около двух миллионов телефонных звонков
Главный следователь Тулы в 10-летие ведомства: о работе, сотрудниках и раскрываемости
Главный следователь Тулы в 10-летие ведомства: о работе, сотрудниках и раскрываемости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.