Стоп-кадр из видео.
В Новомосковске наказали «торопыжку» на маршрутке
Водителя оштрафовали за грубое нарушение ПДД.
Один из жителей Новомосковска Тульской области опубликовал в социальной сети видео, снятое регистратором автомобиля. На кадрах видно, как водитель маршрутного микроавтобуса с пассажирами нарушает правила дорожного движения и выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
«Видеозапись была размещена в интернет-пабликах. Происшествие зафиксировано в среду днем на одном из перекрестков в центре города. На 46-летнего водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.12
КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в размере 1 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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