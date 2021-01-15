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Главный следователь Тулы в 10-летие ведомства: о работе, сотрудниках и раскрываемости
Фото: СУ СК РФ по ТО.

Главный следователь Тулы в 10-летие ведомства: о работе, сотрудниках и раскрываемости

Интервью Владимира Усова.

15 января этого года исполнилось 10 лет со дня образования Следственного комитета России. В региональном управлении сейчас трудятся 173 сотрудника, из которых 98 — следователи. Руководитель СУ СК РФ по Тульской области рассказал о специфике службы, задачах и результатах работы ведомства.
 
– Как готовят и отбирают кадры для СКР?
 
– Сотрудником Следственного комитета может стать гражданин РФ с высшим юридическим образованием. Отборочная комиссия изучает личность претендента, мотивы поступления на службу, уровень теоретической подготовки и профессиональные качества. Для выпускников вузов в следственном управлении функционирует институт общественного помощника следователя, а также школа молодого следователя. Кандидаты имеют реальную возможность обрести навыки следственной работы, ознакомиться со структурой СК России и сделать для себя вывод о правильности выбора профессии.
 
– Что расследует Следственный комитет?
 
– В первую очередь это уголовные дела, связанные с гибелью людей, против половой неприкосновенности, экстремизм и терроризм, преступления, где фигурируют несовершеннолетние. Также мы расследуем факты халатности, коррупции, различные совершенные госслужащими должностные преступления, уклонения от уплаты налогов, от выплаты заработной платы. Кроме того, это уголовные дела в отношении лиц, имеющих особый правовой статус, — депутаты различных уровней, члены избиркома, адвокаты и другие лица, перечень которых регламентирован ст. 447 УПК РФ.
 
– Сколько уголовных дел расследовано за 10 лет? Какая категория встречается чаще всего?
 
– Более 9 тысяч, из них примерно шестая часть — по фактам криминальных смертей. Расследовалось большое количество преступлений против порядка управления. Это применение и угрозы применения насилия в отношении представителей власти, а также коррупционных направлений.
 
– Изменилась ли криминогенная обстановка в нашем регионе за время работы следственного управления?
 
– Если говорить об общем уровне преступности, то количество зарегистрированных преступлений снижается из года в год. Например, число умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом с 2011 года сократилось примерно вдвое. Изнасилований стало меньше в три раза.
 
– Какие меры принимаются для расследования «глухарей»?
 
– По таким делам следователями и оперативными сотрудниками УУР региона ведется целенаправленная и системная работа. Сегодня у нас есть серьезный арсенал криминалистической техники, с помощью которой можно оперативно находить и идентифицировать биологические, а также химические следы. При исследовании современных носителей цифровой информации высокотехнологичное оборудование позволяет нам раскрывать, казалось бы, уже безнадежные преступления, в том числе и прошлых лет. За 10 лет работы мы раскрыли более четырехсот таких уголовных дел.
 
– Как ведомство работает по резонансным преступлениям, которые получили большую огласку?
 
– В последние три года к делам о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности или вызвавших большой общественный резонанс, мы в обязательном порядке привлекаем постоянно действующую специальную следственно-оперативную группу. В ее составе наиболее опытные следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Отмечу, что в целом за последние 10 лет раскрываемость значительно улучшилась.
 
– Как изменились за 10 лет техника и методика расследования преступлений?
 
– Наиболее актуальны и широко используемы сейчас генотипоскопические (ДНК) экспертизы. Они с точностью до 100% позволяют идентифицировать любые биологические объекты. Пополнение баз ДНК-данных, например путем обязательной геномной регистрации, позволило бы следователям свести к минимуму количество нераскрытых преступлений.
 
Из-за массового использования мобильных телефонов, смартфонов, систем видеонаблюдения, компьютеров и других цифровых устройств всё актуальнее становятся компьютерно-технические экспертизы. С помощью этого вида исследований удается получать доказательства латентных, то есть имеющих скрытый характер, преступлений. А порой и совершенных на бытовой почве.
 
– Опишите идеального следователя.
 
– В хорошем следователе сочетаются отличное знание законодательной базы, широкий кругозор, ответственное отношение к своему делу, дисциплинированность, стрессоустойчивость, трудолюбие, неподдельный интерес к службе и, конечно же, призвание — самоотверженная преданность своему делу. Он умеет работать с информацией и выделять главное. Считаю, что именно такими качествами в своем большинстве обладают наши сотрудники. Недостающее восполняется в процессе практического опыта и планомерной работы, в том числе и над собой.
 
– Как оцениваете работу следственного управления в этом году и какие цели поставили на следующий?
 
– Мы окончили более тысячи уголовных дел с достаточно хорошим качеством, обеспечили возмещение гражданам и государству более 500 млн рублей причиненного ущерба. Вместе с другими правоохранительными органами, прокуратурой и экспертными учреждениями проделали большую работу по повышению оперативности расследований, качеству профилактической работы, соблюдению законности при учете, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.
 
Среди поставленных целей: кропотливая следственная работа, совершенствование процесса, сохранение набранного темпа в раскрываемости, укрепление авторитета и доверия к нашему ведомству.
 
Руководитель СУ СК РФ по Тульской области Владимир Усов:
 

Владимир Усов

– Поздравляю с 10-летием образования ведомства всех сотрудников следственного управления. В наших рядах служат образованные, порядочные и достойные офицеры. Я искренне благодарю весь личный состав управления за проделанную работу, за то, что большинство ответственно, добросовестно и качественно делали свое дело, выполняя служебный долг, не считаясь со своим личным временем. Всем им большое человеческое спасибо!
 
 
СУ СК РФ по ТО
Адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, 32.
Справочный телефон: 8(4872) 30-48-98.
 
Телефон отдела кадров следственного управления: (4872) 30-49-25, 30-49-27.
 
Телефон отдела по приему граждан и документационному обеспечению: 8 (4872) 30-49-43, 8 (4872) 30-49-06.
 
Телефон доверия: 8 (4872) 56-95-53 (круглосуточно).
 
Телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123, 8 (4872) 55-54-01 (круглосуточно).
 
Телефонная линия для сообщений о давлении на бизнес: 8 (4872) 770-418 (круглосуточно).
 
Телефон «Остановим коррупцию»: 8 (961) 152-03-32.

 

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