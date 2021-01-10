Во время пожара на ул. Седова в Туле эвакуировали 10 человек

Фото: ГУ МЧС России по ТО

Вечером 9 января на ул. Седова в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что в одном из домов горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 23.09, первый пожарный расчет был на месте уже через 5 минут.

«Открытое горение ликвидировано в 23:20, пострадавших нет. Эвакуировано 10 человек. В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Всего для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.