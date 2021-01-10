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Во время пожара на ул. Седова в Туле эвакуировали 10 человек
Фото: ГУ МЧС России по ТО

Во время пожара на ул. Седова в Туле эвакуировали 10 человек

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Вечером 9 января на ул. Седова в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что в одном из домов горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 23.09, первый пожарный расчет был на месте уже через 5 минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 23:20, пострадавших нет. Эвакуировано 10 человек. В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Всего для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:51 +2
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