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В Туле подростка госпитализировали после взрыва петарды
Изображение Pedro Figueras с сайта Pixabay

В Туле подростка госпитализировали после взрыва петарды

13-летний мальчик получил раны кисти и запястья.

За минувшие сутки в территориальный центр медицины катастроф поступило 1592 вызова, что в пределах суточной нормы. Основные поводы вызовов — обострение хронических заболеваний.
 
Во взрослый травмпункт и травматологическое отделение Тульской горбольницы имени Ваныкина обратились 88 пациентов. Это меньше, чем обычно в среднем за сутки.
 
«В травмпункт областной детской больницы за сутки обратилось 22 ребенка. Чаще всего травмы у детей и взрослых были связаны с ушибами и переломами после падений на улице и в быту. 13-летний житель Тулы госпитализирован с ранами кисти и запястья от взрыва петарды», — сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:04 +6
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