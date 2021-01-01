В Туле подростка госпитализировали после взрыва петарды

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За минувшие сутки в территориальный центр медицины катастроф поступило 1592 вызова, что в пределах суточной нормы. Основные поводы вызовов — обострение хронических заболеваний.

Во взрослый травмпункт и травматологическое отделение Тульской горбольницы имени Ваныкина обратились 88 пациентов. Это меньше, чем обычно в среднем за сутки.

«В травмпункт областной детской больницы за сутки обратилось 22 ребенка. Чаще всего травмы у детей и взрослых были связаны с ушибами и переломами после падений на улице и в быту. 13-летний житель Тулы госпитализирован с ранами кисти и запястья от взрыва петарды», — сообщила пресс-служба регионального Минздрава.