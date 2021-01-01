новости
новости
Регистрация
В Хрущево «семерка» протаранила Kia Rio
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В Хрущево «семерка» протаранила Kia Rio

В результате ДТП пострадали два человека.

В ночь на 31 декабря на ул. Центральной в селе Хрущево произошло ДТП. По предварительной информации, 22-летний водитель водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и там врезался в Kia Rio.
 
«В результате ДТП пострадали 36-летний водитель Kia и его 27-летняя пассажирка. Они были отпущены после оказания медицинской помощи», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:06 0
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибдддпспроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле подростка госпитализировали после взрыва петарды
В Туле подростка госпитализировали после взрыва петарды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.