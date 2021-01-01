В Хрущево «семерка» протаранила Kia Rio

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

В ночь на 31 декабря на ул. Центральной в селе Хрущево произошло ДТП. По предварительной информации, 22-летний водитель водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и там врезался в Kia Rio.

«В результате ДТП пострадали 36-летний водитель Kia и его 27-летняя пассажирка. Они были отпущены после оказания медицинской помощи», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.