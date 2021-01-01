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В этом году в Тульской области капитально отремонтируют 18 поликлиник и врачебных амбулаторий
Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

В этом году в Тульской области капитально отремонтируют 18 поликлиник и врачебных амбулаторий

Один из объектов, вошедших в программу, — поликлиника Тульской областной клинической больницы № 2 на улице Демьянова.

1 января 2021 года в России начнется реформа первичного звена здравоохранения. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции. Глава государства также отметил необходимость обеспечения полной доступности медицинских услуг для граждан.
 
«На модернизацию первичного звена из федерального бюджета в регионы направят 500 млрд рублей. Объем финансирования программы в Тульской области составит 7,5 млрд рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.
 
Один из объектов, вошедших в программу, — поликлиника Тульской областной клинической больницы № 2 на улице Демьянова. К медучреждению прикреплены 47 тысяч жителей, ежедневно поликлинику посещают до 2 тысяч человек.
 
Зданию — почти 60 лет. В 2021 году здесь впервые проведут капитальный ремонт. Будут заменены кровля, двери и окна, напольные покрытия, инженерно-технические коммуникации.
 
«В рамках программы модернизации в следующем году также будет приобретено новое медоборудование — два аппарата для ультразвуковой диагностики», — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Алла Шишкова.
 
Всего в рамках программы модернизации в течение пяти лет в регионе капитально отремонтируют 162 поликлиники и врачебные амбулатории. На эти цели предусмотрено более 2,4 млрд рублей.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 +1
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