В этом году в Тульской области капитально отремонтируют 18 поликлиник и врачебных амбулаторий

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Один из объектов, вошедших в программу, — поликлиника Тульской областной клинической больницы № 2 на улице Демьянова.

1 января 2021 года в России начнется реформа первичного звена здравоохранения. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции. Глава государства также отметил необходимость обеспечения полной доступности медицинских услуг для граждан.

«На модернизацию первичного звена из федерального бюджета в регионы направят 500 млрд рублей. Объем финансирования программы в Тульской области составит 7,5 млрд рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Один из объектов, вошедших в программу, — поликлиника Тульской областной клинической больницы № 2 на улице Демьянова. К медучреждению прикреплены 47 тысяч жителей, ежедневно поликлинику посещают до 2 тысяч человек.

Зданию — почти 60 лет. В 2021 году здесь впервые проведут капитальный ремонт. Будут заменены кровля, двери и окна, напольные покрытия, инженерно-технические коммуникации.

«В рамках программы модернизации в следующем году также будет приобретено новое медоборудование — два аппарата для ультразвуковой диагностики», — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Алла Шишкова.

Всего в рамках программы модернизации в течение пяти лет в регионе капитально отремонтируют 162 поликлиники и врачебные амбулатории. На эти цели предусмотрено более 2,4 млрд рублей.