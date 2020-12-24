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В Алексине цинично расстреляли собаку: видео 18+

В Алексине цинично расстреляли собаку: видео 18+

Убийца подъехал на машине, сделал несколько выстрелов и скрылся.

В редакцию Myslo обратилась жительница Алексина. Женщина рассказала, что местные жители шокированы убийством собак, которое происходит в городе на протяжении уже двух месяцев. Так, 11 ноября на ул. Северной выстрелом в грудную клетку убили бело-рыжего бездомного пса. Предположительно, перед смертью животное спало и не представляло опасности для окружающих.
 
15 ноября люди заметили огнестрельное ранение у собаки по кличке Микки. Так как местные ветеринарные клиники были закрыты, животное отвезли в ветклинику в городе Пущино Московской области. Там псу сделали операцию и извлекли из его тела пулю.
 
 
Еще одно убийство было совершено рано утром 19 декабря. Камера расположенного рядом супермаркета зафиксировала, как мимо спокойно сидящего животного проезжает легковой автомобиль. Машина останавливается и через несколько секунд происходит первый выстрел. Затем из авто выходит мужчина и добивает пытающееся спастись животное несколькими выстрелами.
 
Благодаря камере видеонаблюдения этого стрелка удалось вычислить. Это 53-летний алексинец, у которого есть зарегистрированный соответствующим образом карабин «Сайга».
 
«Мужчина был доставлен для разбирательства в райотдел. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения всех деталей и мотивов случившегося», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

 
Местные жители считают, что этот человек может быть причастен и к другим убийствам собак в Алексине. Стоит отметить, что некоторые животные скончались от ядовитых дротиков. Хотя, по закону, умерщвление бездомных собак незаконно. Также алексинцы предполагают, что правоохранительным органам следовало бы проверить работу чиновников и подрядчика по проблеме бездомных собак. У людей есть основания предполагать, что могут быть обнаружены нарушения закона.
 
«А еще есть такое странное совпадение — в социальных сетях словно специально появляется пост про безнадзорных животных, а потом в городе находят трупы собак. Некоторые умирают в страшных мучениях, на глазах у взрослых и детей. Мы уже писали по этому поводу заявления в прокуратуру и полицию, но результата не видим. Поэтому публично и через СМИ еще раз очень просим правоохранительные органы провести работу по нашим заявлениям и сообщить нам о результатах», — рассказала автор обращения в редакцию.
 
Напомним, с 1 января этого года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает их убийство. Обращение с ними возможно только в рамках программы «отлов — стерилизация — возврат на прежнее место обитания». Также безнадзорное животное можно передавать в приют.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 16:12 +2
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Место
Тульская областьАлексин

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