«Вам звонят из правительства»: мошенники вымогают у туляков деньги на борьбу с COVID-19

Профилактика коронавируса и снижение заболеваемости – задача номер один для всех государственных служб и ведомств. Поэтому мошенники не упускают возможности заработать на борьбу с ковидом.

Выдавая себя за представителей органов исполнительной власти региона, они предлагают предпринимателям и руководителям предприятий оказать финансовую помощь для закупки оборудования, лекарств и медицинских масок.

Правительство Тульской области официально сообщает: сбор денежных средств с юридических и физических лиц не проводится. Если вы получили подобное предложение – немедленно сообщите в полицию, а также проверьте информацию по официальным каналам регионального кабмина.