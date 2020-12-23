новости
новости
Регистрация
«Вам звонят из правительства»: мошенники вымогают у туляков деньги на борьбу с COVID-19

«Вам звонят из правительства»: мошенники вымогают у туляков деньги на борьбу с COVID-19

Жертвами аферистов становятся предприниматели и юридические лица.

Профилактика коронавируса и снижение заболеваемости – задача номер один для всех государственных служб и ведомств. Поэтому мошенники не упускают возможности заработать на борьбу с ковидом.

Выдавая себя за представителей органов исполнительной власти региона, они предлагают предпринимателям и руководителям предприятий оказать финансовую помощь для закупки оборудования, лекарств и медицинских масок.

Правительство Тульской области официально сообщает: сбор денежных средств с юридических и физических лиц не проводится. Если вы получили подобное предложение – немедленно сообщите в полицию, а также проверьте информацию по официальным каналам регионального кабмина.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
23 декабря, в 21:12 +6
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествоборьба с коронавирусомденьгипреступлениеобманправительство Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю
Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю
В Заречье в двух ДТП столкнулись пять машин
В Заречье в двух ДТП столкнулись пять машин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.