В Тульской области за сутки резко выросло число новых случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области установлен новый коронавирусный антирекорд – за минувшие сутки подтвердился 171 случай ковида. Выздоровели 185 человек, скончались четверо.
За весь период коронавирусом заразились 16 945 жителей региона, 14 896 вылечились, 491 умер.
Ситуация в российских регионах следующая:
сегодня, в 11:46, 24 1128 1
вчера, в 15:20, 80 3479 -6
вчера, в 13:30, 65 4111 -5
вчера, в 12:40, 32 2830 0
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