В Тульской области за сутки резко выросло число новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области установлен новый коронавирусный антирекорд – за минувшие сутки подтвердился 171 случай ковида. Выздоровели 185 человек, скончались четверо.

За весь период коронавирусом заразились 16 945 жителей региона, 14 896 вылечились, 491 умер.

Ситуация в российских регионах следующая: