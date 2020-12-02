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В Тульской области за сутки резко выросло число новых случаев коронавируса

В Тульской области за сутки резко выросло число новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области установлен новый коронавирусный антирекорд – за минувшие сутки подтвердился 171 случай ковида. Выздоровели 185 человек, скончались четверо.

За весь период коронавирусом заразились 16 945 жителей региона, 14 896 вылечились, 491 умер.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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