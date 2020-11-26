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В Донском осудили безработного, ограбившего аптеку

В Донском осудили безработного, ограбившего аптеку

Ранее судимый гражданин вновь отправится в колонию.

В Донском 34-летний безработный житель Веневского района признан виновным в грабеже.
 
Судом установлено, что 3 сентября ранее судимый обвиняемый находился в одной из аптек микрорайона Центральный. Мужчина убедился, что в торговом зале нет посетителей, и попросил фармацевта показать ему лекарство. Как только женщина отошла от кассы, он перепрыгнул через прилавок, забрал наличность и скрылся. Сумма ущерба составила 4100 рублей.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:38 +2
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