В Донском осудили безработного, ограбившего аптеку

В Донском 34-летний безработный житель Веневского района признан виновным в грабеже.

Судом установлено, что 3 сентября ранее судимый обвиняемый находился в одной из аптек микрорайона Центральный. Мужчина убедился, что в торговом зале нет посетителей, и попросил фармацевта показать ему лекарство. Как только женщина отошла от кассы, он перепрыгнул через прилавок, забрал наличность и скрылся. Сумма ущерба составила 4100 рублей.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.