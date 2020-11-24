В Веневе обыскивают дома членов запрещенной религиозной организации

Сегодня, 24 ноября, сотрудники СУ СКР совместно с МВД, ФСБ и при поддержке Росгвардии проводят обыски в Москве и более чем в 20 субъектах страны.

По нашей информации, следственные мероприятия проводятся и в Тульской области — в Веневе. Они проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в стране экстремистская организация) в России и его структурных подразделений, признанных решением Верховного Суда РФ экстремистскими организациями.

Сотрудники правоохранительных органов одновременно работают по многим адресам, изымают экстремистские материалы, носители информации, финансовые документы.

