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Все ради средств личной гигиены: жительница Алексина попалась на воровстве

Все ради средств личной гигиены: жительница Алексина попалась на воровстве

Личность воровки сотрудники полиции установили, просмотрев камеры видеонаблюдения магазина.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратилась директор продовольственного супермаркета. Женщина сообщила, что днём из торгового зала магазина, расположенного по улице Арматурная, была совершена кража предметов личной гигиены.

Сотрудники полиции при просмотре записи с установленных камер видеонаблюдения выяснили личность похитителя. Им оказалась нигде не работающая 37-летняя жительница Алексина. Она была задержана и доставлена в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанной женщины получены признательные показания

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:24 +1
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АлексинТульская область

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