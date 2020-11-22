Все ради средств личной гигиены: жительница Алексина попалась на воровстве

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратилась директор продовольственного супермаркета. Женщина сообщила, что днём из торгового зала магазина, расположенного по улице Арматурная, была совершена кража предметов личной гигиены.

Сотрудники полиции при просмотре записи с установленных камер видеонаблюдения выяснили личность похитителя. Им оказалась нигде не работающая 37-летняя жительница Алексина. Она была задержана и доставлена в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанной женщины получены признательные показания