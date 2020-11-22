В Тульской области продолжаются «масочные» рейды

Они проходят в торговых центрах, общественном транспорте и остановках.

В Тульской области сотрудники полиции продолжают мероприятия по проверке соблюдения требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также профилактике и пресечению нарушений законодательства в этой сфере.

Ношение средств индивидуальной защиты является обязательным на объектах розничной торговли, в местах общего пользования, общественном транспорте и на его остановках. Кроме того, организованы мероприятия по проверке полицейскими соблюдения режима самоизоляции лицами, на которых распространяется соответствующее требование Роспотребнадзора.

Полиция региона ежедневно осуществляет подобные проверки, при выявлении нарушений в рамках полномочий принимаются меры, предусмотренные действующим законодательством.