В Одоевском районе осудят курильщика, спалившего магазин

В Одоевском районе 49-летний местный житель обвиняется в повреждении чужого имущества, вызванном неосторожным обращением с иными источниками повышенной опасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 7 января прошлого года пьяный обвиняемый уснул в своей квартире с непотушенной сигаретой. Из-за такой халатности произошел пожар, в результате которого сгорели не только квартира, но и продуктовый магазин, пристроенный к многоквартирному дому.

Ущерб от неосторожных действий курильщика составил 487 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.