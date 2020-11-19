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В Одоевском районе осудят курильщика, спалившего магазин

В Одоевском районе осудят курильщика, спалившего магазин

Курение вредит вашему здоровью. И вашему бюджету.

В Одоевском районе 49-летний местный житель обвиняется в повреждении чужого имущества, вызванном неосторожным обращением с иными источниками повышенной опасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Установлено, что 7 января прошлого года пьяный обвиняемый уснул в своей квартире с непотушенной сигаретой. Из-за такой халатности произошел пожар, в результате которого сгорели не только квартира, но и продуктовый магазин, пристроенный к многоквартирному дому.
 
Ущерб от неосторожных действий курильщика составил 487 тысяч рублей.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 +4
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