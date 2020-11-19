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Как работают экспресс-тесты на коронавирус

Как работают экспресс-тесты на коронавирус

Новая система определения COVID-19 дает результаты уже через 15 минут.

В Тульской области теперь определяют коронавирусную инфекцию всего за 15 минут. Такая возможность появилась благодаря новой системе экспресс-тестов.

Тест проводят при подозрении на COVID-19 во время визита пациента к врачу или вызове медиков на дом. Процедура несложная. Врач берет мазок из носа, затем помещает эпителий в действующее вещество. После этого капли раствора наносятся на тест. В течение 10-15 минут появляется результат. 

Две полоски указывают на наличие коронавируса, одна – на его отсутствие. Есть еще пограничный результат, когда показатель считается спорным.

Но такое, по словам специалистов, случается крайне редко.

Михаил Авилов, заведующий отделением профилактики ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет», врач-терапевт:

– Экспресс-тесты очень хорошо помогают выявить коронавирусную инфекцию на ранней стадии. Раньше результатов мазка приходилось ждать несколько дней. Сейчас же пациент сразу получает необходимое лечение и соблюдает все меры безопасности, чтобы не заразить близких. Для такого опасного вируса это очень важно. За первые три дня использования новой системы только пациентам, прикрепленным к амбулатории пос. Рассвет, провели 200 экспресс-тестов. 

Провести тест людям с подозрением на коронавирус могут на дому во время посещения врача или бригады неотложной помощи либо в инфекционном кабинете. Последние оборудованы сейчас почти во всех поликлиниках и находятся в отдалении от других помещений, чтобы потоки пациентов не пересекались.

Один из главных плюсов новой системы в том, что сразу после получения положительного результата пациенту бесплатно выдают лекарства для лечения. В аптеках с ними сейчас проблемно. Но у врачей есть полный комплект необходимых препаратов. Пациенту не нужно никуда выходить в поисках лекарств, и лечение начинается незамедлительно, что значительно сокращает риск осложнений.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:38 +2
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