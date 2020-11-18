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Ремонт Московского шоссе в Туле планируют закончить до 25 ноября
Фото: пресс-служба городской администрации.

Ремонт Московского шоссе в Туле планируют закончить до 25 ноября

Протяженность ремонтируемого участка – около 2,5 км.

В Туле завершают ремонт Московского шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Средства на ремонт данного дорожного объекта были дополнительно выделены региону из резервного Фонда Правительства Российской Федерации. Протяженность ремонтируемого участка – около 2,5 км.
 
– Практически все работы с укладкой асфальтобетонного покрытия выполнены, – рассказал начальник управления по транспортному и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев. – Общий процент выполнения – порядка 90%. Завершаются работы по обустройству тротуаров. Сделаны закладные под остановки. К монтажу самих павильонов планируют приступить на выходных. Сейчас рабочие устанавливают барьерные ограждения.
 
В числе оставшихся работ – нанесение разметки, установка дорожных знаков и светофоров. Срок выполнения работ по контракту – до 1 декабря 2020 года. Подрядчик планирует закончить работы до 25 ноября.
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