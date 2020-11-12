Тульские велогонщики стали лучшими на чемпионате Европы

Фото Федерации велоспорта России.

В болгарском Пловдиве проходит чемпионат Европы по велоспорту на треке. В соревнованиях в составе сборной России участие принимают тульские спортсмены.

В первый день турнира были разыграны награды в гонке с выбыванием. Среди мужчин тульский гонщик Сергей Ростовцев завоевал бронзу, уступив гонщикам из Великобритании и Португалии.



Анастасия Войнова — вторая слева.

Воспитанница тульского велоспорта на треке Анастасия Войнова заняла первое место в командном спринте. Среди мужчин командное золото завоевал туляк Иван Гладышев.

Участница команды Marathon-Tula Диана Климова стала пятой в скрэтче.