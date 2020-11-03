Минздрав Тульской области купит 15 легковых автомобилей
На покупку выделено более 8 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
На закупку 15 транспортных средств выделено 8 миллионов 433 тысячи 900 рублей. Источник финансирования – региональный бюджет.
Автомобили получат:
Детская городская клиническая больница г. Тулы;
Тульская городская клиническая больница имени скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина;
Новомосковская городская клиническая больница (2 автомобиля);
Алексинская районная больница имени профессора В. Ф. Снегирева (2 автомобиля);
Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова (2 автомобиля);
Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики №1;
Городская больница №3 г. Тулы;
Городская больница №11 г. Тулы;
Городская клиническая больница №2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева;
Щекинская районная больница;
Городская больница №7 г. Тулы;
Городская больница №9 г. Тулы.
Требования к машинам: автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, без пробега (допускается наличие технологического пробега не более 30 км), выпущенным не ранее 2020 года, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению.
Срок поставки машин – до 20 декабря нынешнего года.
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