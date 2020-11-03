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Минздрав Тульской области купит 15 легковых автомобилей

Минздрав Тульской области купит 15 легковых автомобилей

На покупку выделено более 8 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На закупку 15 транспортных средств выделено 8 миллионов 433 тысячи 900 рублей. Источник финансирования – региональный бюджет.

Автомобили получат:
 
Детская городская клиническая больница г. Тулы;
 
Тульская городская клиническая больница имени скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина; 
 
Новомосковская городская клиническая больница (2 автомобиля);
 
Алексинская районная больница имени профессора В. Ф. Снегирева (2 автомобиля);
 
Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова (2 автомобиля);
 
Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики №1; 
 
Городская больница №3 г. Тулы; 
 
Городская больница №11 г. Тулы;
 
Городская клиническая больница №2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева; 
 
Щекинская районная больница;
 
Городская больница №7 г. Тулы;
 
Городская больница №9 г. Тулы.
 
Требования к машинам:  автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, без пробега (допускается наличие технологического пробега не более 30 км), выпущенным не ранее 2020 года, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению.
 
Срок поставки машин – до 20 декабря нынешнего года.
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:57 +1
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