Минздрав Тульской области купит 15 легковых автомобилей

На покупку выделено более 8 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На закупку 15 транспортных средств выделено 8 миллионов 433 тысячи 900 рублей. Источник финансирования – региональный бюджет.

Автомобили получат:

Детская городская клиническая больница г. Тулы;

Тульская городская клиническая больница имени скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина;

Новомосковская городская клиническая больница (2 автомобиля);



Алексинская районная больница имени профессора В. Ф. Снегирева (2 автомобиля);

Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова (2 автомобиля);

Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики №1;

Городская больница №3 г. Тулы;

Городская больница №11 г. Тулы;

Городская клиническая больница №2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева;

Щекинская районная больница;

Городская больница №7 г. Тулы;

Городская больница №9 г. Тулы.

Требования к машинам: автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, без пробега (допускается наличие технологического пробега не более 30 км), выпущенным не ранее 2020 года, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению.

Срок поставки машин – до 20 декабря нынешнего года.