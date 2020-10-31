В Ефремове 14-летние подростки попались на краже детских самокатов

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявлением обратился 71-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что неизвестные проломили крышу в его гараже, расположенном в ГСК-7 по улице Строителей, и украли два детских самокатов и детский велосипед. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность похитителей. Ими оказались два 14-летних подростка. Они доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От подростков получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.