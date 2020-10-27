На ул. Епифанской машина каршеринга попала в тройное ДТП

Фото Дмитрия Шалашникова

Как сообщил Myslo очевидец, утром 27 октября на ул. Епифанской в Туле произошло ДТП. В районе пересечения с ул. Степанова столкнулись Volkswagen службы каршеринга, LADA Kalina и Honda.

«У отечественного автомобиля повреждения с двух сторон, словно он столкнулся и с Volkswagen и с Honda. Машина каршеринга врезалась в забор», — рассказал туляк Дмитрий Шалашников.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.