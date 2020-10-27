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На ул. Епифанской машина каршеринга попала в тройное ДТП
Фото Дмитрия Шалашникова

На ул. Епифанской машина каршеринга попала в тройное ДТП

Автоавария произошла на ул. Епифанской.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 27 октября на ул. Епифанской в Туле произошло ДТП. В районе пересечения с ул. Степанова столкнулись Volkswagen службы каршеринга, LADA Kalina и Honda.
 
 
«У отечественного автомобиля повреждения с двух сторон, словно он столкнулся и с Volkswagen и с Honda. Машина каршеринга врезалась в забор», — рассказал туляк Дмитрий Шалашников.
 
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:32 +2
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