Фото из архива Myslo.
За сутки в Тульской области 89 случаев коронавируса
Зафиксировано три летальных исхода.
В Тульской области за сутки выявили 89 случаев коронавируса, выздоровели 82 человека, скончались трое. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 11 516 жителей, 10 198 вылечились, 407 умерли.
За сутки в России подтверждено 17 340 случаев коронавируса:
сегодня, в 13:00, 6 928 1
сегодня, в 11:52, 13 1677 0
вчера, в 16:16, 17 3303 1
вчера, в 10:46, 50 4050 1
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