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За сутки в Тульской области 89 случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

За сутки в Тульской области 89 случаев коронавируса

Зафиксировано три летальных исхода.

В Тульской области за сутки выявили 89 случаев коронавируса, выздоровели 82 человека, скончались трое. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 11 516 жителей, 10 198 вылечились, 407 умерли.

За сутки в России подтверждено 17 340 случаев коронавируса:

Сюжет: Коронавирус
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