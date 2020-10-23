За сутки в Тульской области 89 случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки выявили 89 случаев коронавируса, выздоровели 82 человека, скончались трое. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 11 516 жителей, 10 198 вылечились, 407 умерли.

За сутки в России подтверждено 17 340 случаев коронавируса: