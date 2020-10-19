В Донском ревнивец получил семь лет колонии за убийство сожительницы

В Донском городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. В ночь со 2 на 3 июля мужчина вместе со своей подругой находились в гостях у общего знакомого и распивали спиртное.

Когда алкоголь закончился, подсудимый пошел за добавкой, а вернувшись, увидел, как его сожительница целуется с хозяином квартиры. Преступник вооружился кухонным ножом и нанес женщине удар в грудь. Несчастная скончалась на месте.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.