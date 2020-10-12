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В Тульской области в ДТП пострадали два ребенка

В Тульской области в ДТП пострадали два ребенка

Автоавария произошла на 49-м километре автодороги Тула — Новомосковск.

Днем 9 октября на 49-м км автодороги Тула – Новомосковск (новое направление) произошло ДТП. По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель автомобиля Audi Q7 при перестроении не уступила дорогу Lada Granta под управлением 29-летней женщины.
 
«В результате ДТП пострадали водитель Lada и ее несовершеннолетние пассажиры – мальчики 2014 и 2018 годов рождения, они получили различные травмы и были госпитализированы. На момент ДТП несовершеннолетние пассажиры находились на заднем сиденье в специальных детских удерживающих устройствах, благодаря чему они получили незначительные травмы», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:15 +1
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