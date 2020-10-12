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Пропавший в Новомосковске подросток найден живым

Пропавший в Новомосковске подросток найден живым

Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Со 2 октября в Новомосковске велись поиски 16-летнего подростка.

Парень ушел из дома и не вернулся.

В поисках были задействованы представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и волонтеры.

Сегодня, 12 октября, стало известно, что подросток найден.  

По нашей информации, парень сам вернулся домой. В настоящий момент устанавливаются детали и причины его исчезновения и дальнейшего обнаружения. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:31 +2
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НовомосковскЛиза Алертпоискипропавший найден живым

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