Пропавший в Новомосковске подросток найден живым

Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Со 2 октября в Новомосковске велись поиски 16-летнего подростка.

Парень ушел из дома и не вернулся.

В поисках были задействованы представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и волонтеры.

Сегодня, 12 октября, стало известно, что подросток найден.

По нашей информации, парень сам вернулся домой. В настоящий момент устанавливаются детали и причины его исчезновения и дальнейшего обнаружения.