Пропавший в Новомосковске подросток найден живым
Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Со 2 октября в Новомосковске велись поиски 16-летнего подростка.
Парень ушел из дома и не вернулся.
В поисках были задействованы представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и волонтеры.
Сегодня, 12 октября, стало известно, что подросток найден.
По нашей информации, парень сам вернулся домой. В настоящий момент устанавливаются детали и причины его исчезновения и дальнейшего обнаружения.
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