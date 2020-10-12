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«Тулица» уступила «Ленинградке»: фоторепортаж с матча

«Тулица» уступила «Ленинградке»: фоторепортаж с матча

Это пятое поражение нашей команды в Суперлиге.

11 октября в манеже «Арсенала» состоялся шестой тур женской волейбольной Суперлиги. «Тулица» на своей площадке принимала «Ленинградку» из Санкт-Петербурга.

Тульская команда после двух проигранных сетов сумела отыграться, но в пятой партии сильнее оказались гости. В итоге матч завершился победой «Ленинградки» — 3:2 (25:18, 25:21, 27:29, 24:26, 15:13).

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин так прокомментировал поражение команды:

– Поздравляю «Ленинградку» с победой. После этой игры стало понятно, что у нас есть моменты, которые надо шлифовать. Причем отмечу, что их достаточно много. Но считаю, что сегодня тактически девчата всё сделали, — они большие молодцы. Также отмечу и поддержку трибун: зал жил игрой. Я думаю, девчонки эту атмосферу чувствовали и заряжались. Еще раз хочется напомнить всем, что наша команда — бойцы! Главное, чтобы мы и дальше продолжали работать в том же формате, исключая при этом все ошибки. Я понимаю, что это в первую очередь тренерская задача. Радует, что сегодня мне удалось увидеть ту командную работу, которую мы оттачивали три последних месяца. Конечно, в каждом коллективе есть индивидуально сильные игроки, но мы прекрасно понимаем, что только командная работа и командное взаимопонимание, а еще общая идея и мечта приведут нас к желаемым результатам. Главное, чтобы все были здоровы, и тогда, я знаю точно, всё у нас получится.

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"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 55
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 56
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 57
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 58
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 59
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 60
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 61
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 62
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 63
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"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 65
"Тулица" - "Ленинградка", Фото: 66
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:45 0
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