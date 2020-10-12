«Тулица» уступила «Ленинградке»: фоторепортаж с матча

11 октября в манеже «Арсенала» состоялся шестой тур женской волейбольной Суперлиги. «Тулица» на своей площадке принимала «Ленинградку» из Санкт-Петербурга.

Тульская команда после двух проигранных сетов сумела отыграться, но в пятой партии сильнее оказались гости. В итоге матч завершился победой «Ленинградки» — 3:2 (25:18, 25:21, 27:29, 24:26, 15:13).

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин так прокомментировал поражение команды:

– Поздравляю «Ленинградку» с победой. После этой игры стало понятно, что у нас есть моменты, которые надо шлифовать. Причем отмечу, что их достаточно много. Но считаю, что сегодня тактически девчата всё сделали, — они большие молодцы. Также отмечу и поддержку трибун: зал жил игрой. Я думаю, девчонки эту атмосферу чувствовали и заряжались. Еще раз хочется напомнить всем, что наша команда — бойцы! Главное, чтобы мы и дальше продолжали работать в том же формате, исключая при этом все ошибки. Я понимаю, что это в первую очередь тренерская задача. Радует, что сегодня мне удалось увидеть ту командную работу, которую мы оттачивали три последних месяца. Конечно, в каждом коллективе есть индивидуально сильные игроки, но мы прекрасно понимаем, что только командная работа и командное взаимопонимание, а еще общая идея и мечта приведут нас к желаемым результатам. Главное, чтобы все были здоровы, и тогда, я знаю точно, всё у нас получится.