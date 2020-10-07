В Тульской области полицейские перехватили крупную партию наркотиков

Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе со спецподразделением «Гром» задержали трех подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Сначала наркополицейские узнали, что 35-летний житель Новомосковска собирается переправить в соседние области оптовую партию запрещенных веществ. Эта информация получила подтверждение.

Во время оперативных мероприятий правоохранители остановили машину с подозреваемым.

В багажном отсеке авто нашли тайник с килограммом мефедрона, после чего мужчину задержали.

Впоследствии сотрудники УКОН обнаружили организованную фигурантом закладку, из которой изъяли 500 граммов амфетамина.

Кроме того, в Пролетарском округе Тулы полицейские задержали двух подельников подозреваемого. Предположительно, все трое не только занимались оптовыми поставками наркотиков в другие регионы, но и занимались так называемой «розничной торговлей» в областной столице.

«Опасный продукт фасовали и хранили в съемном гараже. При задержании, в присутствии понятых, у них обнаружено и изъято около 30 г амфетамина и метадона, а во время обыска в гараже изъято ещё порядка 150 г различных наркотиков», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полиция продолжает мероприятия по обнаружению закладок, организованных подозреваемыми. За незаконные хранение, производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.