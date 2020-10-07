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В Туле обсудили зарплатные долги трех предприятий
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле обсудили зарплатные долги трех предприятий

Один из работодателей частично погасил 13-миллионную задолженность по заработной плате.

7 октября в Туле прошло заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет региона налоговых платежей. Обсуждали ситуацию на трех предприятиях, которые сейчас находятся в конкурсном производстве.
 
В ЗАО «Предприятие Химэкс» (г. Донской) проведены инвентаризация и оценка имущества. Предприятие находится в конкурсном производстве с октября 2019 года и является должником по заработной плате, обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. В ходе конкурсного производства проведены инвентаризация и оценка имущества. Идут торги по продаже залогового имущества предприятия. Решением межведомственной комиссии конкурсному управляющему предприятия рекомендовано продавать его мелкими лотами.
 
Относительно ОАО ««Тульская топливно-энергетическая компания» (Киреевский район) министерству ЖКХ Тульской области совместно с администрацией района и Корпорацией развития поручено оказать содействие конкурсному управляющему в поиске потенциальных инвесторов.
 
За время банкротства АО «Этон-Энергетик» (г. Тула) была частично погашена задолженность по заработной плате в сумме свыше 13 млн рублей. Решением комиссии министерству жилищно-коммунального хозяйства Тульской области совместно с администрацией г. Тулы рекомендовано оказать содействие конкурсному управляющему в поиске покупателей на имущество предприятия.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:23 +2
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