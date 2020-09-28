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При пожаре в Воловском районе сгорели три квартиры и погиб человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

При пожаре в Воловском районе сгорели три квартиры и погиб человек

Его личность устанавливается.

Вчера, 27 сентября, в 22.40 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Садовской в поселке Садовый Воловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
На место происшествия выезжали четыре пожарных расчета и добровольная пожарная команда.
 
Прибыв на указанный адрес в 22.44, спасатели ликвидировали открытое горение за 22 минуты. 
 
В результате происшествия выгорели три квартиры и еще в одной закоптились стены. Кроме того, у дома сгорела и обрушилась кровля.
 
При разборе и проливке места пожара были обнаружены останки человека. Его личность устанавливается.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:23 0
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происшествияпожарВоловский районГУ МЧС России по Тульской области

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