Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
При пожаре в Воловском районе сгорели три квартиры и погиб человек
Его личность устанавливается.
Вчера, 27 сентября, в 22.40 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Садовской в поселке Садовый Воловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали четыре пожарных расчета и добровольная пожарная команда.
Прибыв на указанный адрес в 22.44, спасатели ликвидировали открытое горение за 22 минуты.
В результате происшествия выгорели три квартиры и еще в одной закоптились стены. Кроме того, у дома сгорела и обрушилась кровля.
При разборе и проливке места пожара были обнаружены останки человека. Его личность устанавливается.
Другие статьи по темам