При пожаре в Воловском районе сгорели три квартиры и погиб человек

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Вчера, 27 сентября, в 22.40 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Садовской в поселке Садовый Воловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали четыре пожарных расчета и добровольная пожарная команда.

Прибыв на указанный адрес в 22.44, спасатели ликвидировали открытое горение за 22 минуты.

В результате происшествия выгорели три квартиры и еще в одной закоптились стены. Кроме того, у дома сгорела и обрушилась кровля.

При разборе и проливке места пожара были обнаружены останки человека. Его личность устанавливается.