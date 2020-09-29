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В Туле в Городском переулке заметили «киприотку» на Volkswagen: видео
Стоп-кадр из видео.

В Туле в Городском переулке заметили «киприотку» на Volkswagen: видео

Видимо, водитель Volkswagen слегка задумалась во время поворота.

Читатель прислал в редакцию Myslo кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Дело происходило днем 27 сентября, в районе пересечения Городского переулка и ул. Рязанской.
 
Видимо, водитель Volkswagen слегка задумалась во время поворота или, как предположил автор видео, недавно вернулась с Кипра, где левостороннее движение.
 
«Она проехала после меня еще две машины и начала поворачивать направо, то есть к нечетной стороне улицы, через два потока движения. Я такого еще никогда не видел», — пояснил автор видео.
 

 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно). 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:11 +11
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