В Туле в Городском переулке заметили «киприотку» на Volkswagen: видео

Стоп-кадр из видео.

Читатель прислал в редакцию Myslo кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Дело происходило днем 27 сентября, в районе пересечения Городского переулка и ул. Рязанской.

Видимо, водитель Volkswagen слегка задумалась во время поворота или, как предположил автор видео, недавно вернулась с Кипра, где левостороннее движение.

«Она проехала после меня еще две машины и начала поворачивать направо, то есть к нечетной стороне улицы, через два потока движения. Я такого еще никогда не видел», — пояснил автор видео.

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