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Туляков приглашают на службу в органы принудительного исполнения

Туляков приглашают на службу в органы принудительного исполнения

Кандидатам обещают конкурентную зарплату, социальный статус и стабильность.

Служба в органах принудительного исполнения – это конкурентное денежное содержание, стабильность, социальный статус и самореализация. На службу вправе поступать граждане не моложе 18 лет, соответствующие квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством.

При приёме на службу в УФССП России по Тульской области рассматриваются кандидаты, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника ФССП России.

Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения для замещения должностей – 40 лет. Подробности можно найти здесь. По всем вопросам можно обращаться в отдел государственной службы и кадров по телефонам 35-94-20 и 35-57-79.

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вчера, в 20:48 −3
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