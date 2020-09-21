Туляков приглашают на службу в органы принудительного исполнения

Служба в органах принудительного исполнения – это конкурентное денежное содержание, стабильность, социальный статус и самореализация. На службу вправе поступать граждане не моложе 18 лет, соответствующие квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством.

При приёме на службу в УФССП России по Тульской области рассматриваются кандидаты, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника ФССП России.

Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения для замещения должностей – 40 лет. Подробности можно найти здесь. По всем вопросам можно обращаться в отдел государственной службы и кадров по телефонам 35-94-20 и 35-57-79.