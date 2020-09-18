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Не завелась: туляка задержали за попытку угона старой «копейки»

Не завелась: туляка задержали за попытку угона старой «копейки»

Мужчина был сильно пьян.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на угон. Предметом посягательства стал автомобиль ВАЗ-2101 1977 года выпуска.

По предварительным данным, подозреваемый ночью увидел припаркованную на ул. Советской легковушку и решил добраться на ней до дома. Злоумышленник был сильно пьян и едва стоял на ногах.

Он смог вскрыть машину и попытался завести её без ключа, соединив провода. Но такой способ для легенды советского автопрома оказался, видимо, слишком прогрессивным – «копейка» не завелась. Пытаясь запустить двигатель, незадачливый угонщик привлек к себе внимание – его задержали прибывшие на место полицейские.

30-летний неработающий ранее судимый житель Тулы признался в содеянном. В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 166 УК РФ.

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