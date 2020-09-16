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В Туле доверчивая «заочница» стала жертвой вора-рецидивиста

В Туле доверчивая «заочница» стала жертвой вора-рецидивиста

Преступник украл у женщины деньги и украшения.

В Туле 32-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что из её квартиры пропали деньги и золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей.

Полицейские предположили, что кражу мог совершить кто-то из близкого окружения потерпевшей. Эта версия в дальнейшем подтвердилась. Ранее тулячка познакомилась и некоторое время переписывалась с мужчиной, отбывавшим уголовное наказание в колонии.

После освобождения он стал навещать свою новую знакомую, а в один из таких визитов он обокрал её. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 45-летний мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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