Зарезал сожительницу, ударил полицейского: в Новомосковске будут судить 47-летнего мужчину

После преступления убийца пытался сбежать, но был задержан полицейскими. При аресте он ударил одного из них по голове.

В Новомосковске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 47-летний мужчина обвиняется в убийстве и применении насилия в отношении полицейского.

Следствием установлено, что 15 июля подозреваемый поссорился с сожительницей и неоднократно ударил ее ножом в грудь и живот. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

Чуть позже убийца был задержан. При аресте он оказал сопротивление сотрудникам полиции – ударил одного из них по голове.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР по региону.