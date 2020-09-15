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Зарезал сожительницу, ударил полицейского: в Новомосковске будут судить 47-летнего мужчину

Зарезал сожительницу, ударил полицейского: в Новомосковске будут судить 47-летнего мужчину

После преступления убийца пытался сбежать, но был задержан полицейскими. При аресте он ударил одного из них по голове.

В Новомосковске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 47-летний мужчина обвиняется в убийстве и применении насилия в отношении полицейского.
 
Следствием установлено, что 15 июля подозреваемый поссорился с сожительницей и неоднократно ударил ее ножом в грудь и живот. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.
 
Чуть позже убийца был задержан. При аресте он оказал сопротивление сотрудникам полиции – ударил одного из них по голове.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
 
Фото: СУ СКР по региону.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:30 +1
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