Стали известны подробности смертельного ДТП на Павшинском мосту

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и очевидцев.

Ранее Myslo сообщал, что 28 августа в 17.50 на Павшинском мосту произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: «Хонды Цивик», «Шкоды Октавия», «Мицубиси Паджеро Спорт» и «Рено Аркана».

Стали известны подробности этой аварии. По предварительным данным, водитель «Хонды» при перестроении столкнулся с попутной «Шкодой», затем врезался в «Мицубиси». Последний автомобиль выбросило на встречку, где он врезался во встречный «Рено».

От полученных травм 45-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в ДТП пострадали четыре человека, трое из них с различными переломами и ушибами доставлены в больницу. Это водитель «Рено» и двое его пассажиров, среди которых 15-летняя девочка. Водитель «Мицубиси» после оказания медпомощи был отпущен.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства и причины происшествия.