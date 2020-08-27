Кинотеатр «Синема Парк» приглашает туляков на показ с обсуждением фильма «Довод»
3 сентября в России состоится премьера новой работы известного режиссера и сценариста Кристофера Нолана.
В центре сюжета окажутся шпионы международного масштаба, и он будет тесно связан с пространственно-временным континуумом. Главный герой отправляется на самую опасную миссию в своей карьере.
Сам режиссер назвал «Довод» самым амбициозным своим проектом.
Отметим, что в большинстве стран Европы выход картины уже состоялся.
Туляки смогут обсудить фильм в кинотеатре «Синема Парк» с приглашенным гостем — Михаилом Канаевым, заместителем председателя Кинокомиссии Тульской области, основателем и продюсером кинофестиваля «ШОРТЫ».
Билеты можно приобрести по ссылке.
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