Где в Туле отключат свет 28 августа

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Марата, 26, 26-а, 26-б, 100,

ул. Кирова, 21, 23, 23-в, 23-а, 19,

ул. Плеханова, 56,

ул. Луначарского, 65,

ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.),

Хлебная пл., 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а, 11, 8, 5-а, 12, 8-а, 8 к. 8, 15,

ул. Колетвинова, 2, 6-а, 6,

ул. Пирогова, 20, 17 к. 5,

ул. Фруктовая, 1-а, 1-7,

Мясново: 4-й пр-д, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а,

3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,

ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 7-13 (нечётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б,

ул. Воздухофлотская, 25, 27, 27-а, 27-б,

ул. Рогова, 25, 21,

2-й пр-д, 25, 31,

п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 4-а, 6-а, 15-а,

ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 1, 7, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 46-а, 30-а,

ул. Карбышева, 27-39 (нечётн.),

ул. Белоусова, 54-60 (чётн.),

пр-д Школьный, 1-64 (чётн.), 64-а,

п. Старо-Овсянниково, 54-70 (чётн.), 62-а, 71, 15-37 (нечётн.).