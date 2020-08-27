В Донском за сутки дважды горела одна и та же квартира
Первый пожар произошел днем, а второй поздней ночью.
Днем 26 августа в одном из домов на ул. Полевой в Донском загорелась квартира. Информация о происшествии поступила в 16.16, на место сразу же направили пять расчетов огнеборцев.
«В результате пожара в квартире на втором этаже сгорели диван и кресло, на общей площади в четыре квадратных метра. Закоптились стены и потолок по все площади», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
27 августа, в 2.04, в МЧС поступила информация о возгорании в той же самой квартире. Три расчета справились с огнем в 2.19. Во время пожара сгорели оконная рама, тумбочка, пол и постельные принадлежности.
К счастью, в результате происшествий никто не пострадал. Предполагается, что и в первом и во втором случае причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Другие статьи по темам
Событие
Место