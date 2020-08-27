В Тульской области судебные приставы устраивают акцию «Собери ребенка в школу!»

В рамках этого будет работать горячая линия о взыскании алиментов с должников.

В преддверии Дня знаний в УФССП России по Тульской области проводится акция, ставшая уже традиционной, — «Собери ребенка в школу!». Она призвана помочь родителям, воспитывающим детей в одиночестве, а также привлечь к ответственности тех, кто забыл про родительский долг и уклоняется от уплаты алиментов.

Судебные приставы организуют работу горячей линии по вопросам, касающимся исполнения судебных решений о взыскании алиментных платежей, и иным вопросам материнства и детства.

Горячая линия будет работать 31 августа с 10.00 до 12.00 и

с 14.00 до 16.00 по телефону (4872) 65−70−89.

Уточнить время работы и телефон горячей линии в структурных подразделениях УФССП России по Тульской области на территории муниципальных образований региона можно по вышеуказанному номеру, а также на сайте судебных приставов.