К тульскому военному госпиталю прибыли МЧС и спасатели

По предварительной информации, на территории учреждения найдена подозрительная коробка.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 24 августа к зданию военного госпиталя на улице Оборонной в Туле прибыли пожарный расчет и два экипажа городской службы спасения.

Кроме того, на территорию учреждения перестали пускать посетителей: они стоят на тротуаре.

По предварительной информации, причиной визита экстренных служб стала обмотанная скотчем коробка, найденная на территории госпиталя.

На момент публикации новости в госпитале ждут окончания работы кинолога с собакой.

UPD в 10.09: По полученной информации, коробка оказалась пустой и не представляет опасности, оцепление снято.