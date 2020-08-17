Туляки получили Благодарности от Владимира Путина

Фото: news.myseldon.com

Президент России Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении». За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность главы государства получил глава территориального органа Федеральной службы государственной статистики Виктор Викторович Нехаев.

Также президент поблагодарил заместителя губернатора Тульской области Ирину Леонидовну Волкову – за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания. Губернатор Алексей Дюмин поздравил Виктора Нехаева и Ирину Волкову с почетной наградой.