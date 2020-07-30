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Туляк стащил у своего соседа свиные языки
Фото: fotovmire.ru

Туляк стащил у своего соседа свиные языки

Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

В Венёвском районе сотрудники полиции раскрыли кражу тридцати килограммов свиных языков. Местный 39-летний безработный и ранее судимый житель одной из деревень увидел на приусадебном участке соседа морозильную камеру и решил узнать, что находится внутри.

«Зная о возможности свободного доступа к ней, злоумышленник решил тайно забрать продукты оттуда. Оставаясь незамеченным, он прошел на участок, беспрепятственно открыл камеру и похитил хранившиеся внутри языки общей массой 30 кг. Нанесенный ущерб составил 9 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские выясняют все детали происшествия, в том числе мотивы хищения.

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