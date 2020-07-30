Новый ультразвуковой скальпель в Тульском онкодиспансере: кадры с операции. Видео 18+

Новый ультразвуковой скальпель появился в Тульском областном онкологическом диспансере совсем недавно, но уже вовсю используется при проведении операций.

Ультразвуковой скальпель – это современное оборудование, которое позволяет ускорить проведение операций, позволяет останавливать кровотечение. Это необходимо для проведения сложных хирургических вмешательствах в местах, где находятся сосудистые пучки и нужна большая точность.

Аппарат состоит из двух частей: генератора и рабочего элемента. Последний имеет два электрода: активный и пассивный. Электрод создает ультразвуковой фон и осуществляет коагуляцию пересечения необходимых тканей. Проще говоря, как бы «прижигает» их, чтобы не было кровотечений.

Пассивный электрод, в свою очередь, защищает ткани, которые находятся рядом, чтобы как можно меньше их травмировать. В комплекте со скальпелем — тележка, с помощью которой можно перемещать устройство между тремя операционными онкодиспансера. В день врачи учреждения проводят от 6 до 15 операций, при проведении большинства из них используется новое оборудование.

Антон Шниткин, врач онкогинекологического отделения:

– Новый ультразвуковой скальпель – уже второй в диспансере. Когда таких аппаратов не было, использовались приборы с похожим принципом работы, но электрические. Но на пациента тогда воздействовала электрическая энергия, и это было менее безопасно.

С современным аппаратом пациент не подвергается электрическому воздействию. Он позволяет работать тоньше, с более сложными структурами и в области больших сосудов. Это не только комфорт для врача, но и безопасность для пациентов. Благодаря использованию ультразвука термическое повреждение тканей уменьшается, снижается объем кровопотери. Пациент проводит под наркозом меньше времени, что положительно отражается на процессе выздоровления.

Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На него из федерального бюджета было потрачено более 2 млн рублей. Всего в этом году в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регион поступит 22 единицы оборудования на общую сумму более 500 млн рублей.

Дмитрий Истомин, главный врач Тульского областного онкологического диспансера:

– В этом году начал работать второй линейный ускоритель, аппарат магнитно-резонансной томографии, рентген-компьютерной томографии, которые позволяют проводить высококачественные исследования с большой пропускной способностью. Появился также современный томограф с приставкой для стереотоксической пункции. Благодаря ему образования небольших размеров, которые видно только на маммографии, можно будет сразу же локализовать и пунктировать, а также проводить биопсии.

Помимо этого у нас появился цифровой рентгеновский комплекс на три рабочих места, что существенно повысит наши диагностические способности. А также современный аппарат близкофокусной гамма-терапии, который позволяет лечит злокачественные заболевания кожи, поверхностных мягких тканей.

Поступление такого количества оборудования позволит нам проводить диагностику и лечение злокачественных новообразований на самом современном уровне.

только цифры

55,5% случаев онкологии в Тульской области сейчас диагностируют на ранних стадиях.

На 20% сокращается время операции, благодаря использованию ультразвукового скальпеля.

40 минут в среднем длится простая операция по удалению злокачественного образования.

На 500 млн рублей в Тульскую область закупят новое оборудование для диагностики и лечения рака.