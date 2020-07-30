новости
новости
Регистрация
Новый ультразвуковой скальпель в Тульском онкодиспансере: кадры с операции. Видео 18+

Новый ультразвуковой скальпель в Тульском онкодиспансере: кадры с операции. Видео 18+

Новое оборудование позволило сократить время операции и проводить более точные вмешательства.

Новый ультразвуковой скальпель появился в Тульском областном онкологическом диспансере совсем недавно, но уже вовсю используется при проведении операций. 

Ультразвуковой скальпель – это современное оборудование, которое позволяет ускорить проведение операций, позволяет останавливать кровотечение. Это необходимо для проведения сложных хирургических вмешательствах в местах, где находятся сосудистые пучки и нужна большая точность.

Аппарат состоит из двух частей: генератора и рабочего элемента. Последний имеет два электрода: активный и пассивный. Электрод создает ультразвуковой фон и осуществляет коагуляцию пересечения необходимых тканей. Проще говоря, как бы «прижигает» их, чтобы не было кровотечений. 

Пассивный электрод, в свою очередь, защищает ткани, которые находятся рядом, чтобы как можно меньше их травмировать. В комплекте со скальпелем — тележка, с помощью которой можно перемещать устройство между тремя операционными онкодиспансера. В день врачи учреждения проводят от 6 до 15 операций, при проведении большинства из них используется новое оборудование.

Антон Шниткин, врач онкогинекологического отделения:

– Новый ультразвуковой скальпель – уже второй в диспансере. Когда таких аппаратов не было, использовались приборы с похожим принципом работы, но электрические. Но на пациента тогда воздействовала электрическая энергия, и это было менее безопасно.

С современным аппаратом пациент не подвергается электрическому воздействию. Он позволяет работать тоньше, с более сложными структурами и в области больших сосудов. Это не только комфорт для врача, но и безопасность для пациентов. Благодаря использованию ультразвука термическое повреждение тканей уменьшается, снижается объем кровопотери. Пациент проводит под наркозом меньше времени, что положительно отражается на процессе выздоровления.

Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На него из федерального бюджета было потрачено более 2 млн рублей. Всего в этом году в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регион поступит 22 единицы оборудования на общую сумму более 500 млн рублей. 

Дмитрий Истомин, главный врач Тульского областного онкологического диспансера:

– В этом году начал работать второй линейный ускоритель, аппарат магнитно-резонансной томографии, рентген-компьютерной томографии, которые позволяют проводить высококачественные исследования с большой пропускной способностью. Появился также современный томограф с приставкой для стереотоксической пункции. Благодаря ему образования небольших размеров, которые видно только на маммографии, можно будет сразу же локализовать и пунктировать, а также проводить биопсии.

Помимо этого у нас появился цифровой рентгеновский комплекс на три рабочих места, что существенно повысит наши диагностические способности. А также современный аппарат близкофокусной гамма-терапии, который позволяет лечит злокачественные заболевания кожи, поверхностных мягких тканей.

Поступление такого количества оборудования позволит нам проводить диагностику и лечение злокачественных новообразований на самом современном уровне.

только цифры

55,5% случаев онкологии в Тульской области сейчас диагностируют на ранних стадиях.

На 20% сокращается время операции, благодаря использованию ультразвукового скальпеля.

40 минут в среднем длится простая операция по удалению злокачественного образования.

На 500 млн рублей в Тульскую область закупят новое оборудование для диагностики и лечения рака.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:09 +7
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Истомин
Место
ТулаТульская область
Прочее
лечение онкозаболеванийТульский областной онкологический диспансер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк стащил у своего соседа свиные языки
Туляк стащил у своего соседа свиные языки
Пролетарский район Тулы на сутки останется без воды
Пролетарский район Тулы на сутки останется без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.