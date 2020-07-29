В автоаварии под Медвенкой пострадали два человека

В 18.30, на 120-м километре дороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», в районе д. Медвенка, 55-летняя женщина на Mitsubishi Outlander, выезжая с второстепенной дороги, не пропустила Subaru Impreza под управлением мужчины 1984 года рождения.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадала женщина-водитель и её 44-летний пассажир. Они получили различные травмы и были госпитализированы.