В Ленинском районе пропала 83-летняя пенсионерка

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь в розыске 83-летней Нины Дмитриевны Шерстнёвой, которая 29 июля ушла из дома в д. Липки Ленинского района и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые до плеч, собраны в хвост, глаза серо-голубые. Одежда: предположительно, черный халат, платок или вязаная шапка, галоши.

Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.