В Ленинском районе пропала 83-летняя пенсионерка
Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь в розыске 83-летней Нины Дмитриевны Шерстнёвой, которая 29 июля ушла из дома в д. Липки Ленинского района и не вернулась.
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые до плеч, собраны в хвост, глаза серо-голубые. Одежда: предположительно, черный халат, платок или вязаная шапка, галоши.
Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Если вам что-либо известно о пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.
Другие статьи по темам