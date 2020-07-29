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В Ленинском районе пропала 83-летняя пенсионерка

В Ленинском районе пропала 83-летняя пенсионерка

Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь в розыске 83-летней Нины Дмитриевны Шерстнёвой, которая 29 июля ушла из дома в д. Липки Ленинского района и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые до плеч, собраны в хвост, глаза серо-голубые. Одежда: предположительно, черный халат, платок или вязаная шапка, галоши.

Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Если вам что-либо известно о пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

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