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В Туле пьяный пешеход напал на инспекторов ДПС

В Туле пьяный пешеход напал на инспекторов ДПС

Мужчина ругался матом и ударил полицейского по ноге.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).
 
По версии следствия, преступление было совершено 29 июня этого года. Сотрудники ДПС прибыли к одной из остановок на ул. Кирова в Туле, чтобы пресечь противоправные действия обвиняемого.
 
«Последний находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес граждан. В ответ на законное требование полицейских прекратить противоправные действия, обвиняемый публично оскорбил их, кроме того, ударил по ноге одного из сотрудников полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.  
 
Фигурант уголовного дела признал вину в полном объеме и во время следствия содержался под стражей. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:22 +7
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