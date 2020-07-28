В Туле пьяный пешеход напал на инспекторов ДПС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, преступление было совершено 29 июня этого года. Сотрудники ДПС прибыли к одной из остановок на ул. Кирова в Туле, чтобы пресечь противоправные действия обвиняемого.

«Последний находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес граждан. В ответ на законное требование полицейских прекратить противоправные действия, обвиняемый публично оскорбил их, кроме того, ударил по ноге одного из сотрудников полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Фигурант уголовного дела признал вину в полном объеме и во время следствия содержался под стражей. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.