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Росгвардия собирается отслеживать оружие россиян на специальной платформе
Фото: pixabay.com.

Росгвардия собирается отслеживать оружие россиян на специальной платформе

Стоимость работ по созданию IT-платформы составит порядка 540 млн рублей.

Росгвардия, на которую возложен контроль легального оборота гражданского оружия в стране, получит IT-платформу для его отслеживания от производства на заводе до поступления в магазин. Систему разрабатывает НИИ «Восход». Стоимость работ превышает 540 млн рублей, выяснил «Коммерсант».

Информационную систему должны разработать к концу 2020 года, пишет издание, ссылаясь на информацию сайта госзакупок. Первую часть заказа НИИ «Восход» уже выполнил, а вторую получил 9 июля.

Платформа состоит из внутреннего портала, предназначенного для сотрудников Росгвардии, и внешнего — для производителей, покупателей и продавцов оружия.

Доступ к единой базе учтенного оружия получат сотрудники оружейных заводов и магазинов, стрелковые клубы и даже ЧОПы. Например, Росгвардии предоставят данные покупателя, а также информацию о купленных им патронах.

Новая платформа должна упростить получение разрешения на покупку и хранение оружия: пользователю всего лишь нужно отправить заявку для получения единой пластиковой карты. Позже для предоставления таких услуг появится мобильное приложение для Android и iOS. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов говорил «Российской газете», что это поможет предотвратить подделку разрешительных документов — лицензий или медицинских справок.

Она упростит управление охранными услугами и самой Росгвардии. Так, дежурные смогут отслеживать группы задержания онлайн и управлять их передвижением.

 

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