В Щекинском районе поймали нападавшего на женщин уличного грабителя

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Щекинском районе полицейские задержали подозреваемого в грабежах 42-летнего безработного мужчину. Злоумышленник нападал на своих жертв вечером или ночью. Сначала он какое-то время шел за потерпевшими, а затем в безлюдном месте выхватывал принадлежащие им вещи и убегал.

— Сейчас известно о двух случаях грабежей. У 40-летней местной жительницы он выдернул сумку, где были мобильный телефон и денежные средства, а у 32-летней женщины аналогичным образом забрал рюкзак с телефоном, деньгами и банковскими картами, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 161 УК РФ.