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В Щекинском районе поймали нападавшего на женщин уличного грабителя
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Щекинском районе поймали нападавшего на женщин уличного грабителя

Сейчас полицейским известно о двух нападениях.

В Щекинском районе полицейские задержали подозреваемого в грабежах 42-летнего безработного мужчину. Злоумышленник нападал на своих жертв вечером или ночью. Сначала он какое-то время шел за потерпевшими, а затем в безлюдном месте выхватывал принадлежащие им вещи и убегал.
 
— Сейчас известно о двух случаях грабежей. У 40-летней местной жительницы он выдернул сумку, где были мобильный телефон и денежные средства, а у 32-летней женщины аналогичным образом забрал рюкзак с телефоном, деньгами и банковскими картами, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 161 УК РФ.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:15 +3
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Место
Тульская областьЩекиноЩекинский район

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