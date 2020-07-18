В Туле открылась новая выставка «Искусство СССР. Новые поступления»

В художественное путешествие в СССР туляки могут совершить в Выставочном зале.

17 июля в Выставочном зале Тулы начала работу экспозиция «Искусство СССР. Новые поступления». Туляки и гости Тулы увидят 45 живописных работ из фондов Тульского музея изобразительных искусств.

Это произведения 1970-1980-х гг., выполненные художниками из Украины, Эстонии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и других союзных республик. Данные картины были переданы в дар музею Министерством культуры РФ в январе 2020 года из коллекции Союза художников СССР.

Новая экспозиция включает пейзажи («Весна в Тбилиси»), портреты («Девушка с самоваром», «Портрет дочери Джерена»), натюрморты («Цветы в мастерской», «Эхо»), а также сцены советского национального быта («Земля и люди», «Праздник урожая в Карабахе»).

Центр выставки – роскошный натюрморт под названием «На полях Азербайджана». На огромном полотне разместился щедро накрытый стол с самоваром, фруктами и сладостями. Дополняют шедевр элементы народного эпоса. Картина выполнена яркими, сочными красками, что характерно для азербайджанской живописи.

Депутат Государственной Думы, член Комитета по культуре Наталия Пилюс отметила: данная коллекция обладает особой ценностью, поскольку СССР уже давно не существует.

- В произведениях этих авторов мы наблюдаем московскую школу, так как многие учились в столичных вузах. Выставка позволит начинающим живописцам совершенствовать своё мастерство, - подчеркнула Наталия Николаевна.

- Здесь, на выставке, представлены работы выдающихся художников, многих уже нет в живых, - рассказала первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Объединения «ИКХМ»» Марина Кузина. – Во время Советского Союза искусство авторов из разных республик представляло собой единение творческих сил. Это были мастера кисти, которые оставили богатое наследие для нас.

Эта выставка позволит узнать, а для кого-то вспомнить, национальный колорит бывших советских республик. Здесь представлено наследие многонациональной культуры СССР – быт, природа, одежда, настроение. Надо отметить, что интерес вызывает не только национальный колорит картин, но и традиция живописи.

Возрастная категория – 6+

Выставка работает до 1 октября 2020 года.