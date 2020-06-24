В Суворове открыли мемориальную доску участнику войны и первому председателю суда Николаю Крохину

На открытии мемориала присутствовали его дочь и правнучка.

У здания Суворовского районного суда собрались сотрудники суда и судьи, жители города. Они пришли на открытие мемориальной доски первому председателю Суворовского районного народного суда Тульской области, участнику Великой Отечественной войны Николаю Николаевичу Крохину.

Начиная мероприятие, председатель Суворовского районного суда Регина Мясоедова, отметила, что открытие доски — это не только дань памяти судье с большой буквы, который часть своей жизни посвятил служению Фемиде, но и просто замечательному человеку.

Дата 22 июня была выбрана не случайно: в числе тех, кто встал на защиту Отечества в 41-м был и Николай Крохин.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили дочери Николая Крохина Татьяне Марковой и его правнучке Маше Пантелеевой.

В ответном слове дочь Николая Крохина со слезами на глазах благодарила всех за память об отце и рассказала, каким ее отец был в простой жизни.

- Он был очень серьезный и щепетильный во всем. Он никогда не ругался на меня, не отчитывал. Но по его взгляду можно было понять, что он чувствует в данный момент.

И с моим решением поступать в полицию он был категорически не согласен. Даже пытался мне запретить. Но, видимо, я пошла вся в него, такая же упрямая и целеустремленная, что ослушалась его и все равно поступила на службу в полицию.

досье

Николай Николаевич родился 25 октября 1923 года в городе Веневе Тульской области. После окончания средней школы в 1941 году добровольцем ушел на фронт.

Рядовой 2 гвардейской стрелковой бригады на Западном фронте, курсант Ленинградского артиллерийского училища, командир взвода управления 1046 артиллерийского полка 399 стрелковой Новозыбковской ордена Суворова II степени дивизии 2-го Белорусского фронта.

В тяжелых боях в Польше получил серьезное ранение. Его сослуживцы погибли, но он выжил. Перенес несколько операций по ампутации.

В марте 1945 года демобилизовался по инвалидности из рядов Советской Армии.

За боевые подвиги в годы Великой Отечественной Войны, за заслуги перед Родиной награжден орденами Отечественной Войны I и II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., юбилейными медалями в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 г. г.», юбилейными медалями Вооруженных сил СССР.

Николай Николаевич сумел не только выжить в военное время, но и найти себя в новой мирной жизни.

Работал адвокатом и заведующим Веневской юридической консультацией.

В 1954 году окончил Московскую юридическую школу. В 1961, окончив Всесоюзный юридический заочный институт, получил квалификацию юриста.

Карьера судьи у Николая Николаевича началась в 1957 году — его избрали народным судьей Веневского района Тульской области.

С 1960 года начинается новый этап в жизни Крохина, который связан с городом Суворовым — он назначается председателем райсуда и руководит им 16 лет.

22 апреля 1974 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». В 1986 году Николай Николаевич Крохин ушел из жизни.