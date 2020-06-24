Туляк оформил «липовую» инвалидность и получал пенсии и выплаты

По ложным справкам мужчина получил от Пенсионного фонда 770 тысяч рублей.

Прокуратура Советского района г. Тулы провела проверку исполнения законодательства о социальном обеспечении граждан.

Установлено, что жителю областного центра, предоставившему в бюро медико-социальной экспертизы заведомо ложные сведения о нахождении на лечении в различных медицинских учреждениях региона, установлена инвалидность, дающая в соответствии с действующим законодательством право на получение пенсии по инвалидности, ежемесячной и единовременной денежных выплат.

Таким образом мужчина незаконно получил из бюджета Пенсионного фонда РФ в Тульской области пенсию по инвалидности и социальные выплаты на общую сумму свыше 770 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган. По результатам из рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в прокуратуре района на контроль.